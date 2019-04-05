陳治維批倫敦政經學院：民主大國願意接受中國霸權？

2019-04-05 17:03

〔記者蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統母校，英國倫敦政治經濟學院（LSE）的地球儀公共藝術品將把台灣和中國標為同一顏色，引發各界關注，英國皇家地理學會會士、倫敦大學學院（UCL）客座教授陳治維也批，一場校務會議後，英國倫敦政經學院竟決議修改創作，要求將台灣列成中國的一部分，此舉不僅不尊重藝術創作精神，更有違自由、平等精神；「民主大國難道也願意接受中國霸權？」這個問號使他困惑。

LSE是蔡總統、學運領袖林飛帆等人的母校，由於校內上個月設立的公共藝術品「反轉的世界」（The World Turned Upside Down）在國名、邊界和首都城市標注等引發爭議，校方3日召集台灣、中國、以色列、巴勒斯坦等國留學生討論。

英國皇家地理學會創立於1830年，是歐洲最具規模及的地理研究單位之一，達爾文也曾獲選為學會會士，陳治維目前是英國皇家地理學會中唯一的台灣會士，他指出，從區域地理的角度來看，台灣無疑是東亞中擁抱且捍衛民主自由價值的重要國家之一；然而一座富有省思意義的藝術創作，其顛倒的設計創意，難道也意外顛倒了這老牌民主國家所擁抱及捍衛的價值嗎？

在事件發生後，已有不少台灣旅英學人表達抗議，也有英國國會議員為台發聲，陳治維也正式致函給倫敦政經學院現任校長Minouche Shafik（如圖）。

陳治維沉重表示，英國社會的包容、尊重學術真實，讓他能以台灣人身份獲得英國皇家地理學會會士殊榮，但如今卻眼見一流學府屈服於現實媚俗的霸權國家意識形態之下！LSE作為以社會科學研究著名於世界的學府，此刻正在違背其立校最根本的價值，深切期盼校方能堅持校徽上所深刻的拉丁語校訓「Rerum Cognoscere Causas」精神，希望LSE持續以多元、開放、尊重的態度，探索萬物的緣故，一同重新擁抱人類社會的普世價值。

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