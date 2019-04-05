「轉台」運動引關注 外媒：台媒不是中國擴張唯一受害者

2019-04-05 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕近來民眾留意到許多店家電視頻道都鎖定在特定新聞台，轉台運動也隨之展開，對此外媒表示，台灣媒體不是中國勢力擴張的唯一受害者，中國影響力擴及英、美、澳等多個國家。

《德國之聲》報導，上月底台灣媒體監督機構NCC對中天開罰，民間團體「新聞頻道轉台運動」調查發現，公眾場所播放TVBS、中天新聞台高達78%，拒絕轉台的店家比例也特別高。台灣中研院學者林宗弘認為，假如有媒體不遵守新聞倫理，政府力量又不處理，該媒體將會傷害整個產業，劣幣逐良幣。

報導指出，中國在全球新聞自由排行中倒數第五，用收購媒體、收買記者的方式影響各國。媒體專家林慕蓮（Louisa Lim）分析，中國資金雄厚，且非常善於利用自由國家媒體的弱點，媒體接受中國資金，將中國官媒的報導放入報導中，卻沒有思考背後意義。

報導表示，無國界記者東亞辦事處執行長艾瑋昂則不支持政府介入管制，因為他憂心這麼做，反而往中國獨裁做法更加靠近。

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