獨家》小英母校也屈服了 地圖上的台灣將劃為中國一部分

2019-04-03 21:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文母校、倫敦政經學院（LSE）校內一座地球裝置藝術，將「中國」與「台灣」分開呈現，引發中國留學生抗議。LSE校方今天召集中國與台灣留學生召開會議後，屈服於「一中原則」，將請藝術家把台灣塗上和中國一樣的顏色，並將原本以首都形式標記的台北改為城市形式。

LSE三月下旬在校內為裝置藝術「反轉的世界」（The World Turned Upside Down）揭幕，「反轉的世界」是一個倒轉的巨型地球雕塑，由校友捐贈20萬英鎊（約800萬台幣）打造而成，校方並表示這件大膽的雕塑詮釋了倫敦政經學院的角色，因學校致力於透過研究與教學處理全球挑戰，而這意味著從一個不同與不熟悉的角度看待世界。

但「反轉的世界」卻引來中國留學生抗議。因地球上將「台灣」與「中國」塗上不同顏色，並有「中華民國台灣」（ROC（Taiwan））字樣，也以紅點標記首都台北。中國學生怒不可遏，認為情感受到傷害，致信校方要求立即更改，除了台灣以外，中國留學生也提及中印邊界問題與拉薩問題。

校方為回應中國學生訴求，在倫敦時間今天（3日）上午召開會議，台灣留學生得知後也要求參與會議，並發起維護主權連署聲明。該會議最後召集學生會成員、兩名中國代表、兩名巴勒斯坦代表、兩名以色列代表和一名台灣代表，一同討論處理方式。

學生代表黃立安說，校方原先就和藝術家協議，要以聯合國發布地圖製作，雖藝術家運用多版本地圖空間發展創意，但對於因此產生爭議，也願意更改作品。黃立安沮喪地說，校方列出幾個選項，其中一個是保持現狀，也是台灣留學生的立場，但在場多數代表都認為擺在公共空間多少代表學校立場，仍認為要以聯合國地圖為主，再補充其他意見表達。

因此未來藝術家將更改作品，將台灣顏色塗上和中國一樣的顏色，並將原本以首都形式標記的台北改為城市形式，也拿掉「中華民國台灣」（ROC（Taiwan））字樣。黃立安說，校方也理解爭議的存在，因此提出將在「反轉的世界」前面擺一個說明牌，說明有些地方具有主權、領土爭議，也可能舉辦活動，讓大家可以貼便利貼在球上表達看法，但細節還需再討論。

黃立安說，雖然在會議過程中有提出聯合國2758號決議文並沒有實質處理台灣主權問題，也一再表達台灣政治現況，也提及很多聯合國出版品中台灣的資訊常常是空白或是灰色的，但因為任一版本的聯合國地圖皆標示「台灣為中國的一部分」，因此校方立場相對強硬。

黃立安受訪時並補充說明，此案件相關訪問內容，不提供給中天、中視和中國時報等媒體使用。

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