反擊共機越中線 國軍拋民主自由牌反擊

2019-04-03 17:10

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國2架殲-11戰機在上月31日一度闖越台海中線，我國立即派機強制驅離，對此行為，除總統、國防部已發表嚴正聲明譴責外，國防部稍早也公布一支短片，記錄中共近期對我的文攻武嚇與挑釁，並透過旁白批評中共「窮兵黷武」，也從來不知道我國「民主」與「自由」、「與人為善」的民情。

該影片除紀錄中國國家主席習近平今年初發表的「不承諾放棄使用武力」等對我方談話，以及春節假期時的「戰鷹繞著寶島飛」歌曲，並搭配多個國軍演訓畫面作為呼應。旁白也提及：「窮兵黷武的中共從來不知道，阿里山姑娘的美是來自民主的微笑，日月潭湖水清澈是有自由的味道」，而我國人民敦厚善良、軍隊仁民愛物、使命必達，雖我方從不傷害、欺壓他人，但當國家安全、人民生命受威脅，一定挺身而出。

此影片為國軍新成立的「心讚團隊」作品，「國防部發言人」臉書專頁稍早發布該影片，並指出，不求戰、但不畏戰是國軍的一貫的信念，當國家安全與人民生命受到威脅時，國軍勢將挺身而出。面對中共挑釁的舉動，更加堅定國軍保衛國家的決心，日復一日的勤訓精練、強化戰備，就是為了堅定守護國家主權與安全、堅定維護自由民主生活方式、堅定壯大台灣，「因為我們是追求自由和平的中華民國國軍」。

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