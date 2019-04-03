韓國瑜就職百日 10件事看懂高雄人崩潰什麼

2019-04-03 16:45

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天是高雄市長韓國瑜就職百日，臉書社團「高雄好過日」協會發表評論，列出10件事，讓大家看懂高雄人崩潰什麼。

「高雄好過日」指出，韓國瑜就職百日，包含親藍媒體在內的2份民調，都顯示韓國瑜的滿意減不滿意度差值，位居六都後段班，青年世代更明顯對市政表示不滿。到底其中的落差關鍵在哪裡？就以下10項重點，檢視韓市長就職百日的成果。

一、百日尚未組完小內閣：上任時有7位一級首長空缺，迄今尚有3位一級首長找不到人。另兩位一級首長則是上任前自行請辭。同時，一位五職等的約聘僱人員，卻被拔擢為十職等以上的運發局主秘。在高雄市府公務員人心惶惶下，這樣混亂的行政系統，如何把市政處理好，實在令人懷疑。

二、不要對我期待太高，馬上坦承選前政見跳票：韓國瑜選前提出多項政見，包含「全台首富」、「馬上發大財」、「人口500萬」，以及不計代價引進迪士尼、興建和摩鐵結合的摩天輪、南海挖石油等。但當選後在議會質詢中坦承，10多項政見只有可能實現2項，對於政見跳票，也沒有任何檢討之意。

三、大眾運輸發展停擺：韓國瑜上任後的第一項運輸政策，便是停建進度已經過半的輕軌二階美術館、大順路段工程。在未經正式調查下，韓國瑜宣稱民意多數反對，要在廣納市民意見後決定。

四、城市質感一夕崩壞：韓國瑜輔選大將潘恆旭接任觀光局長後，改採「不付錢給代言人」政策，邀請白冰冰等資深藝人為高雄代言，然而省錢省到代言MV，充斥大量盜竊剪接片段。此外，高雄燈會也改名為「金銀河燈會」，倉促之下，僅有宗教燈區的「蓮花燈」引起注目。

五、名人莫名其妙「被代言」風潮：韓國瑜上任後，也傳出多位大咖要擔任代言人或造訪高雄，但上任百日後，這些計畫多半破滅，例如鄧紫棋、阿諾等，不斷的消費名人下，高雄這塊招牌恐成為名人心中的「國際黑名單」。

六、前進中聯辦高喊九二共識：選前表示「政治O分，經濟100分」的韓國瑜。選後突然「政治分數大躍進」，嗆蔡英文兩岸政策錯誤，還踏上了「最政治化」、連特首都不敢輕易進入的香港中聯辦，並和多位中共高層密會。

七、高雄轉型成為農漁業城市：韓國瑜上任後，前往馬來西亞、中國等國簽約，到中國號稱簽下50億訂單和MOU，但不乏中國國企或中共國有資產監督管理委員會監管的企業，也有帳目造假的企業。更令人憂心的是，一級產業僅佔高雄產業產值的0.2％，韓市長上任百日以來，高雄產業似乎只剩農漁業，其餘產業發展只能收割陳菊政績或靠中央努力。

八、高雄躍升為全國新聞生產中心：中天新聞多次被發現，每節新聞韓國瑜時間佔比達到50％以上，明顯不符合比例原則。更跨張的是，連天上出現雲朵，都被中天硬扯為祥瑞，各種正面消息，包含陳菊任內的建設或招商，都被解釋為韓流發威，導致民間開始出現抵制中天新聞的自發活動。

九、市長請假日數全國最多：韓國瑜市長上任後多次請假，雖根據官方說法，僅有1/9、2/19、2/23三天是請事假、病假，其他都是公假或例行休假。然而，韓國瑜有精力到處為同黨立委輔選、出訪，卻在上班日屢屢取消多項行程（取消行程不算請假紀錄）。

十、北漂回鄉距離更遠：韓國瑜選前主打「北漂青年」返鄉，建商卻紛紛摩拳擦掌，有建商總經理喊出：「高雄房價一坪50萬不為過」，當市府不拼產業，只拼房地產，北漂的遊子可能更難回來了。

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