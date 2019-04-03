邱太三疑涉司法關說 時力痛批邱「恬不知恥」

2019-04-03 12:45

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量黨主席邱顯智今大動作與同黨立委黃國昌、徐永明召開記者會，針對前法務部長、國安會諮委邱太三捲入名醫逃漏稅官司一事，痛批邱太三「恬不知恥」，找各式理由推託。黃國昌還說，邱太三關說事件等於告訴全體國人，我國司法只要有權有勢就沒關係，再開100次全國司改國是會議都是作秀，質問總統蔡英文，「這就是你們推動的司法改革嗎」？

前法務部長邱太三昨遭媒體踢爆疑介入司法個案，為一名逃漏稅5億的名醫，向桃園地檢署檢察長彭坤業「陳情」，目前擔任總統府國安會諮委的邱太三昨晚發聲明自清，強調已向總統蔡英文報告此事，為不影響國安會運作，願辭職接受調查。

黃國昌今在記者會痛批，許多基層檢察官每天爆肝工作，只為實踐司法正義，沒想到最大的老鼠屎竟然是被總統蔡英文稱讚、對司改有功的前法務部長；黃國昌痛批，這樣的過程等於告訴外界，「只要你有權有勢，有關係就沒關係」，若不藉此徹底改革，再開100次全國司改國是會議都是在演戲。

對此，時代力量黨主席邱顯智今表示，弱者可能因為無辜被判有罪，但有權勢者卻能透過關係在日本料理店來改變司法案件結果，這讓誰還能相信法庭？邱顯智說，涉入關說的桃園地檢署檢察長彭坤業執法性已備受質疑，監察院應立即彈劾。

黨團總召徐永明則說，昨天是台灣司改最荒謬的一天，痛批邱太三打著司改大旗大肆關說，「總統不須震怒嗎」？徐永明說，時力黨團去年就提出攸關司法關說的「妨害司法公正罪」草案，他們要求盡速將邱太三移送監察院調查，總統蔡英文並應該出面向國人道歉。

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