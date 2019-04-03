相挺！ 高雄反一國兩制遊行 常美冰店送300支冰棒

2019-04-03 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後常在粉絲專頁針砭時事的「常美冰店」，犀利言論廣受網友討論，也讓其知名度增加。現在更傳出常美冰店即將在4月7日舉行的「拒絕一國兩制，打造台灣新國家」高雄遊行中送出300支冰棒，以實際行動支持台灣主權。

遊行主辦方之一的「台灣公民陣線」昨天晚上9點在Facebook粉絲專頁PO文，指出近來因公開嗆聲韓國瑜而受到矚目的常美冰店「確定參戰」，將在7日遊行現場推出快閃冰櫃，從下午2點開始免費發放「戰鬥冰棒」，讓支持常美冰店高雄朋友們不必大老遠跑到旗山，只要遊行就有冰棒吃。

常美冰店多次在其粉絲專頁公開針砭時事，指出「身為台灣高雄鄉下的小小店家，現在不想當中國人，以後也不想當中國人；有個跑去中國晉見天朝笑嘻嘻的市長，身為高雄店家我們也很抱歉」，「要疾呼簽什麼和平協議手牽手一家親的這種中二政客，看看香港、看看西藏、看看新疆，只能說台灣海峽沒有加蓋，游過去吧」。

對於被網友攻擊自己是「綠蛆」，常美冰店也反擊「花媽當了高雄市長8年，我8年沒投過她一票」，認為「環保、人權、歷史、性別平等才是我們平常生活關心的議題，管你市長是藍是綠還是由綠轉藍」。犀利言論紛紛讓網友留言支持，更有經歷回歸時期的香港人跨海留言「台灣是使用中文的最後一片樂土，千萬別走香港的舊路」，祝福冰店永遠生意興隆。

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