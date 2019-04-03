中信兄弟今高雄場首戰邀韓國瑜開球 官網引發網友論戰

2019-04-03 09:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕中信兄弟今（3）日將在高雄澄清湖棒球場進行主場賽事，中信兄弟邀請高雄市長韓國瑜擔任今年首場澄清湖棒球場的開球嘉賓，臉書「兄弟Fans Club」粉專貼文公告，立刻獲得網友熱烈迴響，桃園市議員王浩宇也留言：「蛤？我還以為他支持「統一」，更有網友說「第一次希望兄弟輸球，才可以避免隔天看到新聞把贏球歸功成韓流發威.....」，韓流攻球場果然未打先轟動。

兄弟隊官網以「⚾2019高雄主場首戰✘韓國瑜市長蒞臨開球！⚾ 」po文「中信兄弟今天特於高雄市澄清湖棒球場進行主場賽事，該場比賽也是今年度中華職棒於澄清湖棒球場舉辦的首場賽事，中信兄弟誠摯邀請 韓國瑜市長蒞臨，並擔任開球嘉賓，在投手丘上一展英姿！帶領高雄市投出一顆顆好球」。

文一po出立刻引發韓粉和韓黑論戰，有網友留言：「第一次希望兄弟輸球，才可以避免隔天看到新聞把贏球歸功成韓流發威…」，還有網友問「買票了怎麼辦？」，有人留言「頭一次希望統一大贏特贏」、「我愛兄弟…但我更討厭92共識的韓國瑜」，韓粉也反擊「怎麼不對？市長開球是傳統的」、「如果你能選上高雄市長你也能去開球阿」。

不少職棒球迷上來緩頰，呼籲「政治不要把體育扯上關係，兄弟也不應該找兄弟開球」、「不要因為政治人物變心，該贏還是要贏」，也有網友建議球團聘請韓當吉祥物，每一場都贏，不要因為不喜歡就酸，希望能讓體育100分、政治0分。

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