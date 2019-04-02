王金平與韓國瑜 今晚在漢來飯店密會

2019-04-02 21:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前立法院長王金平今晚在高雄漢來飯店，與高雄市長韓國瑜會面，但行程未公開，韓國瑜也刻意避開媒體，相當隱密。王金平受訪時則強調，主要是約韓國瑜與工總幹部碰面，談高雄的投資情形。

王金平於今晚7點20分，抵達高雄漢來飯店，媒體詢問他說：「是與韓瑜國碰面嗎？」王金平答說，韓國瑜待會過來，因為工總明天要來高雄座談，因此提前把韓國瑜找來，先了解高雄的投資情形。

王金平強調，他迄今未與韓國瑜談總統選舉的事情，媒體追問說：「與韓國瑜碰面，會尋求他的支持嗎？」王金平強調，他不方便主動談選舉，如果韓國瑜有提，他才會講。

王金平說，韓國瑜選舉過程中，他盡力協助，希望韓國瑜任內完成他的政見，除了拚庶民經濟，也要拚產業經濟，因為他是商總名譽理事長、工總最高顧問，因此1月就安排商總來高雄座談，商總也承諾投資高雄1千億元。

王金平表示，他也與工總理事長王文淵約好，明天有200位企業家來高雄座談，預計投資1598億元，他會盡力協助高雄、協助韓國瑜拚經濟。

王金平隨後上到漢來飯店，據傳是前往42樓的總統套房，外面還有隨扈守著。

大約晚間近8點，韓國瑜從高雄市議會離開，驅車抵達漢來飯店門口，但疑似看到媒體在大廳守候，座車立刻駛離，經由地下室上到飯店。

媒體在大廳守候，但撲了個空，直到晚間9點多，兩人並未從電梯下到1樓大廳，傳出又從地下室驅車離去。

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