諷共機越線挑釁很愚蠢 學者：台灣戰機可用這招反制

2019-04-02 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國2架殲11戰機3月31日穿越台海中線對台挑釁，遭我空軍警告後卻未馬上離開，越界長達10分鐘之久。對此，台師大政研所教授范世平諷刺，這真是一個愚蠢的行為，笑說台灣戰機也可降落金門尚義機場，讓共軍嚐嚐「伴飛監控」的滋味。

「習近平再次證明是蔡英文的最佳助選員。」范世平在臉書表示，今年1月2日中國領導人習近平提出「一國兩制台灣方案」，讓全台反彈，總統蔡英文立刻撿到槍成為「最辣台妹」，支持度開始上揚。他還笑說，「如果蔡英文在黨內初選的民調勝過賴清德，最大功臣就是習近平，當然我不相信習真的想幫蔡。」

范世平指出，共機穿越台海中線真是個愚蠢的行為，中國官媒「環球時報」宣稱是因爲美台勾結加劇而「這很過分」，所以要警告。他酸問：「請問美國會怕嗎？還是反而更過分？如果美國更過分，共軍再穿越？最後美軍乾脆直接駐台，習近平怎麼辦？最後誰下不了台？」

范世平還提到，海峽中線當初是1996年美國搞出來的，然後台灣和中國都默許。「如今共軍突破了，國軍難道不行？是否戰機就直接降落金門尚義機場？也讓共軍嚐嚐『伴飛監控』的滋味？」

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