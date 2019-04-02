「貨出去，人進來，基隆發大財」 林佳龍：全力支持基隆

2019-04-02 18:06

〔記者林欣漢／基隆報導〕「貨出去，人進來，高雄發大財！」是高雄市長韓國瑜選前喊出的口號，交通部長林佳龍今天下午現勘基隆港相關建設，林佳龍說，基隆港郵輪旅客將突破100萬人次，貨出去、人進來，基隆發大財，不需要再喊口號，因為已經在驗收成果了，「我今天就是來給他（林右昌）背書，交通部全力支持。」

林佳龍今天下午現勘基隆港相關建設，包括基港大樓改建、國門廣場計畫、西2及3號碼頭倉庫改建等，林佳龍說，基隆市港合作的項目，與首都圈緊密相關，從國土規劃的角度，中央一定支持基隆的發展，更對基隆市長林右昌提出的一切規劃深具信心，因為林右昌克服多年來基隆很多人無法解決的困難，包括軍港遷移、東櫃西移等，「支持右昌提出的完整規劃，因為我對他有信心。」

基隆港務公司簡報，去年基隆港郵輪旅客94萬人次，今年目標突破100萬人次，東岸旅客中心今年7月將設置自動通關系統（E-Gate），新建旅運空間及通行廊道；佔地5539坪的西2、3倉庫，將斥資5億多元整建旅客中心，除了作為旅客候船大廳，還規劃文創及商業空間，今年11月底完成空中綠廊，西3倉庫後年完工。

西4到6號碼頭將與基隆輕軌共構規劃，興建西岸旅運複合商業大樓，招商面積4.168公頃，交通部鐵道局已通過可行性評估，去年底通過都市計畫變更，未來有複合商場、會議廳、遊艇業者進駐，希望能趕在今年第3季招商。

西2到4號碼頭明年1月竣深工程完工，22萬噸的世界最大郵輪都可停靠，西6碼頭整建中預計明年初完成，西7碼頭將打造3層樓倉庫，共4100坪，預計今年完工，目前進度超前。

林佳龍說，基隆4年來已經有很大進步，對下個4年的規劃，更可以期待，會是北台灣閃亮的鑽石，有港的城市一定要市港合作，公共建設要以人為本，貫通串連讓人可以暢行無阻，築巢引鳳，讓人民過好生活。

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