中國柴電潛艦近50艘 軍方：對我形成嚴重威脅

2019-04-02 16:43

〔記者羅添斌／台北報導〕在中國持續建造自製潛艦以及向俄羅斯採購新艦之下，兩岸潛艦戰力明顯失衡，對我國家安全形成重大威脅，軍方官員今天指出，中國現有柴電動力潛艦數量達到近50艘，並且不斷從台灣南北方航道進出第一島鏈，台灣必須貫徹潛艦國造政策，加速部署新式水下武器裝備，才能有效維護國家安全。

相較於我國目前僅擁有兩艘極為老舊的「笳比級」潛艦，以及艦齡也已達30年的兩艘「劍龍級」潛艦，中國在柴電動力潛艦的籌建上，投入了極大的經費及人力物力，其潛艦部隊的規模已是亞洲第一，除了台灣直接受到威脅之外，日韓及美國也都感同身受。

軍方官員表示，中國在潛艦戰力的籌建上，至今並未停歇，並且以外購及自行研製方式併進，在外購潛艦方面，除了先後向俄羅斯採購12艘Kilo級潛艦之外，中共總書記習近平在2013年訪問俄羅斯時，又與俄羅斯簽訂採購4艘「拉達級」先進柴電動力潛艦的軍購協議。

此外，中國也藉由先前獲得的Kilo級潛艦技術，近年來自行研製生產「元級」（041型）柴電動向潛艦，以及「清級」柴電動向彈道飛彈潛艦等等，其新式潛艦也已陸續成軍服役。

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