被栽贓卻道歉！力挺陳明通 他貼字幕版影片要大家評理

2019-04-02 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕陸委會主委陳明通昨（1日）在廣播節目中表示，「如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別？」言論讓高雄市長韓國瑜不滿回嗆，話題引發熱議。對此，「焦糖哥哥」陳嘉行今在臉書替陳明通抱不平，還貼出訪談的字幕版影片要大家評理，認為「不懂主委明明被栽贓卻還得道歉」。

焦糖哥哥上午先在臉書力挺陳明通，表示「昨天陸委會主委陳明通接受媒體訪問，前面談了一段韓國瑜，後面談的是中國惠台政策背後的政治動機，我把完整影片放在文末，大家可以看完自行判斷。」他認為是有媒體斷章取義、刻意扭曲製造「假新聞」。

焦糖哥哥直言，陳明通自始至終都不是在講韓國瑜，但媒體為了獨家、收視率及流量而故意「製造」錯誤資訊誤導韓國瑜，「哪個人被罵禽獸不生氣？但是陳明通的邏輯只是提醒國人預防詐騙集團，媒體卻說成陳明通罵韓國瑜？」

焦糖哥哥說，看到藍營媒體及政治人物見獵心喜，陸續批評陳明通，某程度上他很欣慰，因為他以為這些人已經放棄中華民國了，「不然中共解放軍軍機過中線，怎麼沒有一個國民黨籍政治人物公開批評中共，嚴厲譴責侵門踏戶的挑釁行為呢？！」

焦糖哥哥事後也分享陳明通接受廣播節目談話的影片，強調「有字幕影片在此，請各位看完自行判斷陳明通講的有沒有道理？軍機繞台恐嚇台灣人民，這家報紙還在韓國瑜，誰的話有公信力不證自明。」

他也感嘆，「不懂主委明明被栽贓卻還得道歉，對謠言的態度軟弱，只會讓這些人變本加厲！」網友也留言「對啊...完整聽完陳主委要強調的是價值啊！」、「國民黨的專利，扭曲辯解！」、「主委沒錯，根本不用道歉」、「大力分享出去 不要讓腦殘媒體傷害正確的價值」。

針對「禽獸說」引起韓國瑜不悅，陳明通今上午出面道歉，強調昨天的談話並沒有針對韓國瑜，對於韓赴中國拚經濟，他都是給予肯定的。

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