救國病6年根除C肝！彰化縣做了這些全國跑最快

2019-04-02 13:16

〔記者張聰秋／彰化報導〕衛生福利部力拚2025年根除C肝，今年起健保給付C肝口服新藥，每一療程口服新藥20萬元，彰化縣結合衛福部政策，全國跑得最快，今辦「C肝根除領先鋒」記者會，誓言要3年讓C肝患者減半、6年根除的目標，成為全國第一個以縣市層級全縣動員啟動C肝根除的縣市。

世界衛生組織設定2030年全面根除C肝的目標，衛福部準備8年投入510億元，治療25萬名病人，希望在2025年根除C肝，今年釋出65億元經費，彰化縣預計在3年之內即2021年篩檢25萬人，治療4500人，每1療程健保給付的口服新藥20萬元，預估3年口服新藥費用將由健保署負擔9億元。

C肝誘發肝癌高風險因子，肝癌在國內10大死因中排名第1、2位，死亡率居高不下，衛生局統計，彰化縣30歲以上人口的C肝盛行率4.31%，推估30歲以上曾感染C肝人數為3萬6786人，其中，30%已自行清除病毒，19%已接受過治療，其餘慢性感染者且未曾接受過治療約佔51%，人數約1萬8761，當中，40歲到69歲人數占1萬1723最多。

醫學臨床研究，C肝口服新藥治療率逾95%，幾乎可以根治，彰化縣為達到3年減半、6年根除C肝的目標，今在記者會宣布啟動6大執行策略，包括整合防治計畫、建立跨層級多專科團隊、以組織性篩檢發現C肝個案、建置社區 C肝治療網、公私協力社區參與、主動監測與科學評估。

衛福部國健署長王英偉、台灣肝臟研究學會會長高嘉宏教授、台大公共衛生學院院長詹長權等人，見證宣告「C肝根除領先鋒」儀式。

高嘉宏教授說，肝病是台灣的國病，肝癌佔癌症死因第2位，在十大死因中，肝硬化、慢性肝炎占第10位，全年約有1萬3000人因為慢性肝病、肝硬化、肝癌離世，顯然肝病對國人健康是一大重要關鍵。

高嘉宏指出，B肝和C肝是台灣兩個誘發慢性肝病最重要原因，目前B肝有疫苗但無法根除、C肝目前有新藥物約2到3個月內可以清除病毒而根治，台灣肝臟研究學會最終目標打造沒有肝病的美麗島，學會希望在對抗這場病毒性肝炎的戰場中，樂見從彰化縣開始啟航。

他強調，彰化縣以縣市層級全縣動員，啟動C肝根除計畫，預計在一段時間之內要篩檢非常多的人，並治療4500個患者，約花政府9億元預算，中央與地方協力，相信第1場對抗C肝病毒戰必會贏。

縣長王惠美說，縣府結合民間和官方資源，篩檢費用民間募集，第1批20萬元篩檢費由扶輪社社員10位「C肝大使」每人各捐2萬元，治療費用利用中央啟動根除C肝計畫的健保資源，希望3年內透過篩檢與治療，讓彰化縣C肝發生率可以減半。

會場上，王惠美頒發「無C肝洗腎室」標章給縣內16家醫療院所，各是彰化基督教醫院、衛生福利部彰化醫院、彰濱秀傳紀念醫院、員榮醫院、員生醫院、員林基督教醫院、二林基督教醫院、信生醫院、漢銘醫院及健新內科診所、慈元診所、新安診所、合濟診所、仁美診所、瑞林診所及里仁診所。

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