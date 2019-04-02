「最強里長」表態 支持蔡英文連任

2019-04-02 12:39

〔記者王捷／台南報導〕台南市一群青年今天透過臉書召開記者會發表聲明，自己不是明星、也不是名嘴，是沒有鎂光燈的市民，沒有人比他們知道前行政院長賴清德在台南市的功過，因此號召台南青年一起支持總統蔡英文挺「辣台妹」，曾經參選市長的，被譽為最強里長的陳永和也來力挺，他說他不批評賴清德，有形的是台灣的土地，守護無形的台灣民住價值更重要。

一群台南青年上週四在臉書上號召，短短數天有千名網友響應，留言詢問「其他縣市能不能一起挺小英」？他們認為，媒體報導只有片面，民調也能設計題目，政治力也能影響民調人員，但這些聲音並非是基層選民的心聲，之前公布的民調雖然賴清德比較有贏面，但是政黨內投票雙方平分秋色。

代表「挺英」青年受訪的市民李蘊芬說，賴清德在台南的政績與過失台南人最清楚，為了維護台灣、台南的民主價值，所以才成立臉書平台，打破過時的「市內電話」民調，一人一支智慧手機就是平台，並邀請即將回台南掃墓的台南人一起參加挺小英。

這次號召也感動陳永和，他說，他不批評賴清德，但是支持蔡英文，他之前選舉守護台南的土地，這是有形的台灣價值，但是台灣的無形價值是民主，也是嚇阻中國統一的最後一道防線，所以力挺台南青年挺小英，讓蔡英文能連任。

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