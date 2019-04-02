國民黨多人爭大位 徐耀昌要中央快訂好遊戲規則

2019-04-02 11:55

［記者鄭名翔／苗栗報導］國民黨內角逐總統大位人選眾多，日前韓國瑜語帶保留稱2020不在他目前規畫之中，苗栗縣長徐耀昌則認為韓國瑜未必就是最強人選，因為「每個人選都很強」，他呼籲黨中央應盡速訂好遊戲規則，辦理初選或徵招，在和諧的前提推出具有民意代表性的候選人，「只有團結才能贏回政權」。

徐耀昌黨內資歷深厚，與各大老友好，前立法院長王金平上月宣布競逐2020總統大選，首站隨即赴苗栗尋求客家鄉親支持，徐耀昌也表示樂觀其成；而徐耀昌去年力拼縣長連任時，也趕搭「韓流」，南下找韓國瑜合體拍競選廣告；吳敦義、朱立倫也曾輪番來為徐耀昌站台輔選。

但對於黨內總統人選懸而未決，徐耀昌也表示憂心，「過去就是團結的民進黨狠狠打敗不和諧、不團結的國民黨」，他坦言縣長已是他政治生涯最終站，無其他企圖，因此語重心長呼籲黨內盡速訂定遊戲規則，以和諧、團結為前提推派最具民意代表性的候選人。

至於日前韓國瑜表態暫未考慮參選下屆總統，徐耀昌說，韓國瑜未必是最強人選，因為「每個人都很強」，他對韓的用心、愛民、幹勁「按一百個讚」，但最強人選未必也非韓莫屬，黨內人才濟濟，重點還是如何整合，唯有團結才有機會贏回政權。

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