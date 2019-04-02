「豬狗禽獸說」爭議 顏擇雅：引用孔孟名言不至於要下台

2019-04-02 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕陸委會主委陳明通昨日「豬狗禽獸說」引起社會議論甚至有人要求他下台，今為此公開道歉，對此台灣知名翻譯、出版家顏擇雅也於臉書發表看法，說道：「他只是引用孔孟名言而已，還不到需要下台的地步吧。」

陳明通昨日於媒體訪問中提到「人不只是為了生活而已，如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別？」引起社會關注，高雄市長韓國瑜回應這4個字太重，立法院國民黨團更要求陳明通下台。

顏擇雅表示，說陳明通的話來自孔孟，並不是要為他脫罪，而是在提醒大家滿腦子文言文的危險，她指出，文言文如果未經消化，會害自己不經意講出不該講的話，像陳主委這次。

顏擇雅說，如果用現在的腦袋，就會發現孔子只是勉勵君子，孟子卻在貶低庶民，還把他們貶低到禽獸層次，這不是歧視，什麼是歧視 ?她強調，通讀完整本 「孟子」會發現講話尖銳就是他（孟子）個性，當年環境也允許他這種風格，但民主時代官員想學那種風格，挨罵就很合理了。

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