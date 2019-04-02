霸王條款遭疑恐換將 陳菊：努力協調永不放棄

2019-04-02 11:55

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選正在協調期，黨主席卓榮泰昨天提到，全國黨代表大會當中有「霸王條款」，可以否決總統候選人，遭外界認為是劍指前行政院長賴清德。5人協調小組成員、總統府秘書長陳菊今受訪表示，繼續努力協調、永不放棄。

卓榮泰昨天表示，他知道黨內有在醞釀一些作為，希望召開全代會。而全代會中有個霸王條款可以否決候選人，「但我們不輕易去用到這個，也從來沒有用過」。

陳菊上午出席「總統府建築百年紀念郵票發行典禮」，會後被問到民進黨總統初選是否有霸王條款要做掉賴清德，陳菊表示，會繼續努力協調，永不放棄。

根據民進黨公職候選人提名條例第10條第1、2、3類候選人以初選產生者，經全國黨員代表總額5分之1以上連署提案，全國黨員代表大會2分之1以上在場、5分之3之決議，得否決之。第1類就是總統、副總統候選人。

條文並規定，由中央執行委員會另行徵召適當人選參選。這項條文被指是霸王條款。

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