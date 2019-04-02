「柯P逛花博」也算政績？盧秀燕百日施政影片被酸爆！

2019-04-02 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕日前在網路上傳一部「秀燕上任百天施政成績單」影片，細數上任3個月來的成果，引起網友爭論不休，更有粉絲團做出圖表一一反駁盧秀燕的政績影片。

影片「秀燕上任百天施政成績單」中，分別提及「台中市民，12歲以下兒童，花博免費」、「台中花博親善大使白嘉莉」、「諾魯總統千里來相會」、「只有花博沒有政治，柯P都來推薦」、「御天飛行豬，燈會完美落幕」、「2020台灣燈會在台中」、「一日炫風訪港」、「勤美、巨大、車王投資台中」、「台中購物節」、「打通東興路」、「國一接台74」、「水湳國際會展中心動工」、「台中海生館」等政績。

雖有有網友支持該影片，但仍有許多民眾紛紛留言「選前說的空汙問題呢？」、「可以正視台中市的空汙嗎？」，另臉書粉絲團「抓到了！這梗很綠」更做出政績比較圖 ，一一點破盧秀燕引以為傲的政績。

像是名人參訪台中或是花博就遭到反駁「這算什麼政績？」；台中市民12歲以下兒童遊花博免費也違反國際園藝生產者協會（AIPH），還是「全民買單」；至於水湳國際會展中心動工及打通東興路也都是前朝政府的努力，盧秀燕只是收割，「到底哪個算政績？」

網友則紛紛回應「最大的政績是讓高雄人心裡好過點…」、「太陽餅沒有太陽、台中市沒有市長」、「結論是什麼都沒做」、「我也有去花博，是不用算進去政績喔。把林北當塑膠」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/