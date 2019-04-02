立委批2.8億國光獎金拖欠20年 要體育署研議處理

2019-04-02 10:36

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委何志偉接受前橄欖球選手陳情，指國光體育獎助學金因制度變革，導致過往的「積點制」作廢，根據換算，教育部體育署還積欠7328名體育選手近2.8億元；何痛批，優秀選手為國爭光，卻因愚蠢的制度，20年來連國光獎金、獎牌都沒領到；體育署副署長王水文則承諾，將研議處理辦法，盼在年底前有結果。

何志偉今召開記者會，邀請王水文及陳情人與會；王強調，現行辦法仍延續過去的積點制，但看起來不太適用現在的狀況，將在1個月內啟動相關辦法修正，盼在今年有結果，之後也會在網站公告協助事項。另，體育署也指出，選手如於後續競賽成績獲獎，仍得併原獲點數申請獎勵，並無積欠獎助學金事宜。

何志偉指出，國光獎金旨在鼓勵國內外重大運動賽事中表現優異的選手，再依不同等級發給不同獎金；行政院體育委員會於2000年4月修正「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」，將國光獎金改為「積點制」，積點滿50點以上者，每1點折合1萬元獎金；未滿50點者，積點保留，無法領取。

然而，此制度在2002年3月作廢，導致至今尚有7328名體育選手積點未滿50點，積點總計2萬7794.75點，換算下來為2億7794萬7500元；選手質疑，「賽前台灣之光，賽後全都忘光光？何時才能拿到應得的榮耀與國光獎金？」。

何志偉質疑，政府應秉持信賴保護原則，不能因政策改變造成人民權益受損，況且是曾為國打拚的運動選手。陳情人於2000年代表國家參加第17屆亞洲杯橄欖球賽，順利拿下第3名，照理來說應可獲得90萬元國光獎金，卻碰上辦法修正，導致選手至今拿不到獎金與獎章。

陳情人說，我們是一群被遺忘的台灣之光，當初辭去工作全心投入訓練，付出很多的時間和汗水，經過艱苦的訓練，獲得國家給我們的使命，卻因錯誤的積分制度，導致我們無法拿到獎金，而今制度已被檢討、改革，但我們卻背負重擔，如今朋友過世了，請問如何去領這筆獎勵？

陳情人指出，橄欖球在台灣算是冷門運動，可以參與的賽事不多，要累積到50點十分困難，更不滿表示，過去和體育委員會溝通的過程中，甚至有官員說「積點達不到？那有沒有考慮換專長？」完全踐踏選手的專業與尊嚴。

何志偉呼籲，運動選手生涯短暫，國家隊的每一戰都可能是最後一戰，過去因為制度的改變導致選手權益受損，就算只有1點，也都是選手們為國爭光的價值與成績，政府不應一拖再拖，遲遲沒有解決辦法。何表示，建請體育署盡速研擬辦法，撥付國光獎金、獎章給這群「被遺忘的台灣之光」。

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