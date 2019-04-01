民調施政滿意度逾7成 鄭文燦：我是市民主義

2019-04-01 19:16

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦在去年底九合一大選為綠營保住桃園江山，第二屆任期剛滿百日，根據TVBS最新六都市長的百日民調，鄭文燦的滿意度超過7成，對此，鄭文燦說，他是「市民主義」，用好的規劃遠敬及執行力，讓市民與市長產生共識。他另預告「3日晚上9點將開臉書直播，邀請大家跟燦哥一起抬槓！」

鄭文燦表示，就職百日，每一個首長都想要拚政績，他特別以過來人身分建議，新的首長百日是要確定執政的風格，現在大家都說要接地氣，他認為好的市政要有好的規劃遠景，也要有充分的執行力，更重要是要能夠讓市民跟市長產生共識，他說自己是市民主義，「用市民的角度看問題，希望每項建設都能把握效率、把握期程，質感、美感也要做好。」

對於華航董事長確定將由總經理謝世謙接任，鄭文燦也說，尊重交通部以及行政院的安排，謝世謙總經理也是老華航人，他跟地方、跟員工溝通都相當良好，希望華航在未來能夠繼續進步，一方面照顧員工，二方面也爭取更好的績效。

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