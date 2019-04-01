黨內高聲呼籲「蔡賴配」 賴清德仍堅決希望走完初選

2019-04-01 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨2020總統提名初選結果將於本月12日公布，黨內「蔡賴之爭」進入關鍵期，不少人高聲呼籲「蔡賴」二人攜手合作推最強組合。民進黨協調小組一員的桃園市長鄭文燦今天下午表示目前還在協調當中，蔡賴合作不會是唯一選項。

綜合媒體報導，自前行政院長賴清德領表登記初選以後，民進黨內外開始熱議總統蔡英文與賴清德的競爭關係，希望兩人合作出線的聲浪也高漲。自蔡英文出訪南太友邦回國以後，民進黨便展開協調工作。

前天（3月30日），行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊、民進黨主席卓榮泰、立院黨團總召柯建銘、鄭文燦共五人組成的協調小組便找上賴清德會面深談，其中鄭文燦於今天下午表示，協調還在進行中，會努力尋找出最好的方案。對於呼聲很高的「蔡賴配」是否有其可能性？鄭文燦表示蔡賴合作自然是協調選項之一，但不會是唯一方向，「在協調中我不預測任何的劇本」。

蘇貞昌指出，協調工作並不是要逼誰退出，或是擔任什麼位置，協調的用意在於讓想爭取出線提名的人各自展現最好的智慧，符合選民期待。對於「蔡賴配」，蘇貞昌也認為「什麼可能都有」。

但賴清德方面似乎心意已決，面對協調小組釋出蔡賴合作的可能性，賴清德堅決表示希望走完初選，不考慮「蔡賴配」。

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