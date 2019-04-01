政院落實小英「亞洲矽谷」政策 吸引美商擴大對台投資

亞馬遜網路服務公司AWS（Amazon Web Services）已與經濟部簽約，將在林口新創園區共同成立聯合創新中心。圖為行政院副院長陳其邁出席該活動。（行政院提供）

2019-04-01 16:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡政府持續推動「5加2」產業創新計畫，行政院重視「亞洲‧矽谷」及「數位國家、創新經濟」」政策，近期已展現吸引國際外商成果，Google上週三宣布亞洲最大研發中心將進駐板橋，亞馬遜AWS也與經濟部簽約要成立聯合創新中心，擴大對台灣的投資。

政院官員指出，行政院施政以「拚經濟」為最優先，持續落實總統蔡英文的經濟政策，逐步建構數位時代的創新產業環境，使台灣成為全球網路、大數據、物聯網等產業新群聚的基地，並連結美國矽谷等先進科技的研發能量。

官員提及，美國Google公司看重台灣，與蔡政府建立良好的關係，在第二期智慧台灣（Intelligent Taiwan）計畫要擴大對台投資，特邀行政院副院長陳其邁出席發表會，Google也宣布將在板橋T-Park園區成立亞洲最大研發基地。

據悉，Google併購宏達電手機代工部門後，今年進一步加碼台灣，「Google智慧台灣計劃」預計在台灣培育1萬名AI人工智慧人才，及訓練逾5萬名數位行銷人才，期望在台灣實現Google的AI-First全球願景。

此外，Google旗下慈善組織「Google.org」亦宣布2年提供100萬美元（約新台幣3千萬元），與台灣最大的免費線上「均一教育平台」合作，讓弱勢國中小學童可線上學習科學、數學等科技教育，協助弭平台灣的學習資源落差。

官員表示，蔡政府拚經濟吸引國際企業來台投資不僅於此，亞馬遜網路服務公司AWS（Amazon Web Services）也已經與經濟部簽約，將在林口新創園區共同成立聯合創新中心，該中心未來可望成為孵育台灣新創獨角獸的搖籃，培養出台灣獨角獸。

據了解，因台灣擁有晶圓、半導體、晶片設計及生產技術，政府將與亞馬遜AWS合作，加速推動國內企業轉型升級，也會共同建立雲端運算人培基地，使雲端人才發揮專長，預計每年可提供2千人次的專業技術訓練。

官員也提及，副閣揆陳其邁身兼政府資安長，極重視數位國家政策、資安防護網，政院了解LINE在台灣有2千多萬名用戶，幾乎台灣人都有在用，遂主動與LINE公司接洽，合作建立闢謠專區打擊假訊息，近二週來從參與資安年會、Google、亞馬遜一連串合作案，皆是與科技相關施政作為。

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