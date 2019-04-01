韓國瑜與中國簽訂單 陳明通：人只求溫飽和禽獸沒兩樣

2019-04-01 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜連訪港澳、中國，與中國簽下許多訂單。陸委會主委陳明通批評，韓國瑜只會「顧肚子」，將「拜佛祖」的信仰精神生活拋棄，如果人只求溫飽，跟豬狗禽獸沒有分別。

陳明通今天上午接受寶島聯播網FM98.5《新聞放輕鬆》節目專訪，他表示，有些人享受對中國對台措施，立場就改變了，變成拜佛祖是為了顧肚子，這樣其實不好，拜佛祖和顧肚子之間有連動的關係，拜佛祖是精神信仰和生活，人不只是為了生活而已，人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別。

陳明通認為，人是萬物之靈，有精神生活，信仰佛祖就是精神生活，信仰自由民主也是精神生活，這非常重要，但現在卻為了顧肚子，放棄了自己，而去中國感恩師父、讚嘆師父，中國講什麼都好，那這樣佛祖就變了，變成中國是神、是佛祖，只因為中國可以給一碗飯吃。陳明通說，「所以大家要好好想一想，台灣的百姓是善良的，不可能挑起戰爭，但他們不放棄武力，是他們的飛機經常跑來這邊，我們的飛機都不能去那邊，這就表示你的就是我的，我的還是我的。」

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