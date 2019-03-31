鐵定不選2020？盧秀燕幫韓國瑜解套：馬英九也曾說不選

2019-03-31 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜到底會不會出來參選2020總統大選，不只國民黨著急，媒體更是每天窮追不捨，面對幾乎已經例行公事的追問，韓國瑜昨天出席活動時乾脆直接用唱的回應媒體「我堅持～不考慮2020」，昨天更在LINE帳號上表示不參選2020總統大選。對此，台中市長盧秀燕今天幫解套，「馬前總統也一再表示不選總統！」

韓國瑜昨天下午參加公益演唱會時再度被媒體圍住，在眾人起鬨下隨興唱了一句「我堅持～不考慮2020」，之後還在LINE上自稱不參選2020總統，臉書上發文也稱「就這4年時間...讓大家看見高雄的改變與成長」，引起討論，似乎表明心意不出線。

對此，盧秀燕今天下午表示，身為政治人物很多時候需要背負更大的國家社會責任，韓國瑜的貼文是否就真的代表本人的心意？盧秀燕更舉馬英九為例，「以前馬前總統也一再表示不要選總統，後來還是選總統」，表示政治人物有時候由不得自己。

盧秀燕也表示，韓國瑜臉書稱「要好好為高雄市服務四年」，其實「在總統府也可以為高雄服務」，只要有心就能為高雄打拚。

高雄市觀光局長潘恆旭也「解釋」，韓國瑜昨天的意思應該不是堅持不考慮，而是「現在不在考慮中」，因為現在還沒有到「做決定的時刻」，現在的確沒考慮。

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