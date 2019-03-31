郭台銘不接受2020徵召？ 他解讀：有在考慮

2019-03-31 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕有關於2020總統大選，藍營除了呼聲最高的高雄市長韓國瑜，近期還傳出國民黨有意徵召鴻海集團董事長郭台銘出來，郭台銘今天在臉書發文，還特意表示「選舉不能成為唯一的寄託，要和世界拼搏不容易，大家一起做實事」，引起各界揣測。上週爆料郭台銘將出馬競選的文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸解讀，郭台銘這番話代表「他有在考慮」！

綜合媒體報導，郭台銘今天在臉書上發文指出最近鴻海內部舉辦工業AI大賽，反應優良，他還特別放上自己與美國總統川普同框的照片，同時又耐人尋味的標註：「選舉不能成為唯一的寄託，要和世界拼搏不容易，大家一起做實事」。似乎是在回應近期大家熱議有關藍營徵召他參選總統一事，底下也有許多網友留言支持郭台銘出馬。

對此，日前在臉書爆料稱「國民黨若徵召郭台銘選2020年總統，郭台銘確實有意願出馬」的杜紫宸，今天這樣解讀郭台銘這番話：「他（郭董）沒有拒絕，還在考慮！」據《蘋果》報導，杜紫宸認為，郭台銘是一直都希望兩岸和平的人，但要郭台銘完全放開企業，那是很大的犧牲，因此必須審慎評估，假使有別的人選可以避免兩岸衝突，郭台銘就不會出來，反之，就會出馬。

杜紫宸分析，不管是民進黨的賴清德，或是國民黨的韓國瑜，都無法避免兩岸之間的衝擊，原因就是因為這兩人的支持者太過極端，無法凝聚社會共識，反觀郭台銘，支持者族群廣泛，結構較平衡，加上年輕粉絲也多，更能展現群眾魅力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/