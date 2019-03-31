去年九合一大選11名中國歸化候選人 3人當選

2019-03-31 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委洪宗熠在質詢時發現，2018年九合一大選中有11人是從中國歸化後參選，並有3人順利當選。

洪宗熠最近在立法院內政委員會中質詢陸委會主委陳明通，詢問在2018年11月24日當天，有多少中國人士歸化為我國國民，且經登記參選供民眾投票；陳明通回答共有11位參選，且有3位順利當選，洪宗熠問：「這11位你們是不是都已經有了解，他（們）是真心愛台灣？」

洪宗熠見到陳明通與陸委會團隊成員沒有回答，繼續說道：「這個你們要清楚啊」，洪宗熠希望當時登記參選的11位原中國籍人士都是真心愛台灣，但「即便是順利歸化的本國公民，也有危害國安的可能」，洪盼望陸委會為主管機關，應該掌握相關情報。

桃園市議員王浩宇曾在臉書貼出據說自中國官方流出的「統一後二十五項方針」，其中曾提到，「中央對台辦可以成立接管台灣預備幹部局，在大陸16個500萬人以上大城市的台辦，可以成立接管台灣預備幹部處，盡快培訓一批25歲到35歲的幹部，準備在全台不安定的形勢下舉家移民到台灣，對口接收台灣22個縣市，壓制台獨勢力」。

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