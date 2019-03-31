空軍撤回自購救護直升機案 5架空軍黑鷹強化夜間搜救能力

2019-03-31 12:18

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方官員今天透露，由於陸軍移撥給空軍的15架黑鷹直升機，已全數移交完成，空軍決定放棄自行籌建新型救護直升機計畫，並且自行撤回向國防部提出的自購17架新型救護直升機案。

但軍方官員也說，黑鷹直升機的夜間搜救能力仍有不足之處，基於強化夜間搜救能力，維護國人安全考量，空軍決定對15架黑鷹直升機中的5架，進行必要的性能提升。

軍方官員今天指出，空軍現有的S70C救護直升機，由於機齡老舊，加上有消失性商源等問題，除了保留幾架性能較佳的S70C直升機之外，其他都必須要進行汰舊換新計畫。

他表示，空軍原本規劃要自行採購17架具有全天候搜救功能的新型直升機，但在國防部政策指導下，秉持三軍資源共享原則，改由陸軍移撥15架UH-60M黑鷹直升機，並已在今年1月全數移撥完畢。

官員說，對於搜救事件的指揮調派，遵從國家搜救指揮中心及JOCC國軍聯合作戰指揮中心的指導及調度，因此將會撤回原先提出的「救護機新機籌購案」。

官員進一步表示，為增強UH-60M黑鷹直升機的搜救能力，空軍在完成這15架黑鷹直升機的移撥作業後，將會針對其中的5架進行性能提升，以利夜間搜救任務的執行。

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