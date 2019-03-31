各地回報！網友製新聞頻道地圖 要民眾看清「統媒在哪裡」

2019-03-31 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕日前台大、政大等大學，因不滿特定媒體內容，而發起相關抵制活動；也有網友在3月中建立「新聞頻道轉台運動」粉專，希望藉由全民調查先前傳出的「小吃店接受媒體支付『收視費』」新聞是否屬實。29日該粉專PO文表示，「統媒在哪裡」地圖已正式上線！

3月11日網友於臉書發起「新聞頻道轉台運動」，號召民眾調查在地餐廳、小吃店等公共場所是否有「電視頻道鎖台」或是「只看特定頻道」的事實，並以GOOGLE表單的方式回報全台狀況；主辦網友也希望民眾走入店家或公共場所消費，並「要求店家轉台」，如果店家拒絕就務必要詢問原因，並且清楚告訴店家：消費者已經對於這種限播特定頻道的行徑產生警覺。

雖然此活動只是非正式的普查，但是不到幾周已經收到網友們來自醫院、電信門市、小吃店的上千分表單回報；29日該粉專終於PO文宣布：「各位朋友們敲碗已久的新聞頻道地圖終於上線了」！粉專表示，目前共有500筆資料，希望大家能繼續回報生活周遭見到的頻道，讓該地圖能顯示更實用的內容。

粉專表示，「接下來的日子，你的生活走到哪裡，都有統媒地圖做您的小幫手！保護腸胃，顧目珠，隨時隨地！」粉專也說明，該地圖內容包含了各個地點於調查當時所播放的新聞頻道、可否轉台、不可轉台的原因等，「請多多利用，讓我們在生活中能更有意識地面對新聞環境」。

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