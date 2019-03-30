政府擬修「兩岸人民關係條例」朱立倫：卡死兩岸、老死不相往來

2019-03-30 12:49

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨主席吳敦義近日拋出「特邀」高雄市長韓國瑜參選總統的想法，前新北市長朱立倫今天上午出席活動時受訪表示，只要吳主席徵召韓國瑜，他一定全力支持，但希望黨中央要徵召就早點定案，不要拖延時間，把事情複雜化。

對於政府擬修正「兩岸人民關係條例」，提高未來兩岸間政治協商的門檻，朱立倫表示，蔡政府已經要把「兩岸人民關係條例」改名為「卡死和平條例」，連他提出的和平宣言都要比照修憲程序，明顯就是要卡死兩岸，老死不相往來。

朱立倫質疑，蔡政府利用兩岸緊張、戰爭創造政治利益，非常不道德，國民黨絕對不吃這套，將來民眾若支持國民黨重新執政，國民黨絕對會廢除這種違憲的條文。

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