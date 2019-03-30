高門檻防兩岸和平協議賣台 朱立倫嗆：重新執政絕對廢除

2019-03-30 12:00

〔記者邱灝唐／台北報導〕行政院會日前通過《兩岸關係條例》修正草案，針對兩岸政治協商設立「國會雙審議」和「人民公投」的高門檻，以防賣台。對此，前新北市長朱立倫抨擊，這種行為是刻意造成兩岸緊張獲取政治利益，國民黨絕對不吃這一套，重新執政後絕對廢除這種違憲條例。

為了防範兩岸和平協議賣台，行政院日前建立民主防護機制，兩岸之間所有政治協商，事前必須獲3分之2立委同意，草案出爐後須獲4分之3立委同意，定案後的版本更要舉行全國性公投，有效票必須達到投票權人數總額過半，才能通過政治協議。

對此，朱立倫今日抨擊，蔡政府已經要把兩岸人民關係條例改為卡死和平條例，他先前提出16字「兩岸同胞、相親相愛、互助互利、和平永守」，連這樣都要比照修憲程序，甚至未來所有民生相關議題，只要有九二共識就要啟動，明顯要卡死兩岸、老死不相往來，蔡政府要用這種方式造成兩岸緊張，甚至戰爭只為創造政治利益，非常不道德。

朱立倫強調，國民黨絕對不吃這一套，你現在（蔡政府）怎麼卡，將來民眾支持國民黨重新執政，絕對會廢除這種違憲條例。

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