派4藍委帶話給韓國瑜？ 吳敦義：我不會請立委哦

2019-03-30 10:50

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席吳敦義親自委託4名黨籍立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰、許毓仁，昨天前往高雄市政府拜會高雄市長韓國瑜，被問及有沒有請立委帶話？吳敦義上午受訪時立刻回：「沒有沒有沒有，我不會請立委哦」，指立委是為了自由經貿區的公務目標，也強調自己還在約韓國瑜見面，因為韓希望多一點時間。

吳敦義表示，4月公告總統初選辦法前，會邀集已宣布參選的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平見面，對於王金平要他證明被徵召的人能當選，吳笑問：「這怎麼證明？」他也說，還在約高雄市長韓國瑜見面，因為韓希望有多一點時間。

吳敦義被問到王金平要黨中央證明被徵召者能當選時忍不住笑了一下，並反問：「這有什麼可以證明的地方？」他說，就是整個環境的考量，包括民調等，實際上從一些訪談就知道黨我們還沒做決定。

吳敦義表示，正在約韓國瑜見面，也會安排跟王金平、朱立倫交換意見，不會只有他一人，還有兩位副主席曾永權、郝龍斌，一起交換意見。

對於黨內傳出要朱立倫乾脆不要選？吳敦義嚴正說了兩遍：「從來沒有什麼傳出這種話」。

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