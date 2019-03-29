北農時期MOU膨風？ 茶葉訂單縮水 韓國瑜怪品質出包

2019-03-29 22:50

〔記者蔡清華／高雄報導〕韓國瑜遭爆任北農總經理任內即喜歡大陣仗簽MOU，4年前與昆山水中仙公司簽MOU採購北農高級茶葉1萬盒，結果中方只買700盒，韓國瑜沈默多日後，今天首度回應指，當年的茶葉展示時非常好喝，但到了海關卻藥檢過不了，還有「上面的茶葉跟下面的茶葉品質不一樣」因此，後面的訂單不敢下了！

韓國瑜今下午見證高雄農漁會與鄭州晶品匯公司、創鑫生機公司及澄果傳媒公司，簽訂一年10億元農漁產外銷訂單及合作備忘錄時表示，日前赴港澳深廈簽訂超過52億元的合約及MOU，一路被嘲諷，一直說假的！假的！還被都說成只是「合作備忘錄」實際上這期間共簽成14張契約、6張合作備忘錄，團隊千辛萬苦、打躬作揖，尋求合作機會，高雄會繼續大無畏往前走。

他同時打破沈默提到，4年前在北農時期，與中國簽的茶葉MOU採購合約，他說，看到外面的買家我們千辛萬苦，打躬作揖不停的感謝，簽了訂單結果我們運出去的茶葉，展示時非常好喝，但到了海關卻藥檢過不了，農藥殘留過多，後面的訂單就不敢下了！好不容易進去一批，但上面的茶葉跟下面的茶葉品質不一樣！

韓國瑜所以一再三叮嚀，務必自我嚴格把關產品品質，做生意是天長地久，消費者不是傻瓜。

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