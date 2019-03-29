隨扈抱大腿像皇帝「我要求的！」 韓國瑜嗆王浩宇：去監督金正恩

2019-03-29 17:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜的2名隨扈在機場內將他高高抬起，形成維安大漏洞，照片被桃園市議員王浩宇PO上臉書並直指「像封建時代的皇帝一樣高高在上」，也提醒「我們都只是公僕，沒有那麼偉大」，隨扈也被口頭告誡，對此韓國瑜則回應「這是我要求的」。

韓國瑜表示，「這是我要求的！因這麼多人看不見我，對他們很不禮貌」，況且，還有民眾從台中包遊覽車下來高雄，所以才請隨扈稍微幫忙抬一下，沒什麼安全不安全的問題，希望桃園市議員不要再花心思在高雄了，何不為北韓人民幸福跟權利，多多去監督一下金正恩，好不好？

已退的資深隨扈提醒學弟妹「不可跟著情境入戲」，更何況韓市長返台入境小港機場時，警方已接獲民眾陳抗情資，人甚至已到現場，抬舉被保護的標的非常不妥，遑論竟還是隨扈自己所抬，一旦水、蛋、鞋、漆甚至子彈，都會很容易射中市長，再怎麼號稱「滴水不漏」的維安都會破功。

因韓市長自承要求隨扈抬起他，市警局表示，尊重市長說法，僅給予2警口頭告誡，不會採取記過或調職處分，引發基層官警議論，紛紛呼籲「警察懲處制度不應遇韓流轉彎」。

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