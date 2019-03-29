2警「抱韓國瑜大腿」！確認是韓隨扈 已違反規定

2019-03-29 08:17

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜的2名隨扈嚴重失職，竟未提防彈公事包，貼身警戒防衞，2人昨卻在機場合力抱著市長的腿高舉，不僅無法保護還陷韓市長於危險中，桃園市議員於臉書貼出一張照片，po文質疑「是不是韓市長的貼身隨扈」？

高市警局今證實「抱腿警」分別是，抱右腿警是洪姓警務員，抱左腿警是郭姓警員，2人確實實都是市長的貼身隨扈，郭警是韓國瑜競選市長時，就擔任其隨扈，經常戴著墨鏡保護市長，是最資深的韓隨扈，洪姓警務員於日前替補上來，是市長隨扈安全和安全警衞中職務最高。

桃園市議員王浩宇在臉書表示：「這張照片，讓我有點難過。不知道下面高舉著韓市長的，是不是韓市長的貼身隨扈? 如果是具備員警身分的他們，請記得，隨扈的工作是維護您的安全，絕不是像這樣高高的舉著您，像封建時代的皇帝一樣高高在上。」他更直白道：「我們都只是公僕，沒有那麼偉大」。

此張照片已引起警政署和高市警局的關切，保安科表示將深入調查，深切檢討2名隨扈行為，也會嚴格要求以保護市長安全為優先，不得有任何陷市長於危險的動作，並依規定處置。

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