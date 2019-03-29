比照國軍權益 替代役將可免費至軍醫院就診

2019-03-29 10:52

〔記者黃欣柏／台北報導〕為周延替代役男權益，內政部上午召開記者會指出，已於本月25日修正發布「替代役役男保險及醫療實施辦法」，即日起替代役男至國軍醫院就診的部分負擔、掛號費及非健保給付等費用，都可比照國軍官兵全額減免，住院時也同樣享有病房費用優惠，全國將有約1萬名役男受惠。

役政署副署長沈哲芳指出，考量替代役男同樣是在履行人民服兵役之義務，相關權益應與國軍官兵一致，因此於今年3月25日修正發布「替代役役男保險及醫療實施辦法」第11條之1、第12條及第12條之1條文，明定替代役男至國軍醫院就診的健保部分負擔、掛號費及非健保給付等項目均可全額減免，住院病房費用亦享有優惠。

此外，過去役男若因執行公務導致燒傷，補助金額最高僅約3萬元，考量深度燒傷必須長期復健、治療，本次修法也提高復健治療的手術費、衛材費及相關費用補助，最高補助可達到80萬元，可望大幅減輕燒傷役男的負擔。

除了服役中的役男，本次修法也同樣照顧到因公傷病而退停役者，未來因公傷病者退役後，只要持「因公傷病退停役就醫證明卡」到國軍醫院看診治療，同樣享有與現役者相同的補助優惠。

至於先前傳出內政部正研擬讓警察、消防、海巡及空勤人員也可比照國軍享有醫療優惠，內政部政務次長陳宗彥表示，相關修法草案已送行政院，最快預計可在5月1日實施。

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