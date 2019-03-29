「跆拳道並非吃藥表現就會特別好」莊佳佳受訪淚崩

2019-03-29 10:35

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕前奧運國手、現任桃園市政府體育局長莊佳佳，因未依規定向世界反運動禁藥組織（WADA）回報行蹤，期間連續3度錯過飛行檢查，被禁賽2年，今天上午她出面受訪強調，自己絕無使用禁藥，禁賽一事與服用禁藥無關，也並無逃避藥檢，對於自己被冠上禁賽、禁藥選手，覺得委屈，講到激動處她的情緒也一度崩潰，中斷訪問。

職位可能受禁令影響

媒體好奇，雖然莊佳佳對於禁賽一事感到委屈，但現在的確是在禁賽執行中，而依照相關規定，包括訓練、訓練營、擔任行政事務、官方代表、官員及主管等等都在禁令之內，現擔任桃園市體育局長是否違反規定？莊佳佳則說，還要再去了解，是不是會受到影響。

莊佳佳強調，禁賽關係完全不是因為使用禁藥而被禁賽，稱跆拳道選手會使用禁藥，是因為體重有問題才會使用利尿劑，而她一直以來體重的部分都是沒有問題，因此沒有必要使用利尿劑，而在跆拳道比賽部分，也並不會因為使用禁藥，而使比賽表現特別好、特別突出。

指稱跆拳道協會公關組長 未通知需登錄行蹤

「自己也是受害者！」莊佳佳說，沒有使用禁藥，也沒有要逃避藥檢，主要負責的是跆拳道協會的公關組組長，他並沒有通知需要登錄行蹤，因此確實有3次藥檢未成功的狀況，是因為前2次都沒有收到消息，希望未來不要再有同樣的狀況發生，協會、負責單位及選手在驗尿可以更積極看待，她語帶哽咽地說：「自己也是受害者，不希望同樣的事情再發生在選手身上。」

媒體問及，捲入禁賽風波是否覺得冤枉？莊佳佳表示，既然面對就是想辦法看怎麼處理，目前就是請協會繼續申訴。媒體追問，跆拳道在她人生中是很重要的生涯，才提問到此，莊佳佳情緒也跟著崩潰，中斷訪問平復心情。

媒體詢問，第一時間得知自己被禁賽心情如何，莊佳佳說，直到去年12月她仍有繼續為國家出征比賽的想法，得知被禁賽也是感到莫名其妙，覺得沒有必要承擔一切的行政疏失，這段期間一直有在積極處理。

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