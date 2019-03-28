禁賽風波延燒 桃市體育局長莊佳佳未回報行蹤被禁賽

2019-03-28 18:08

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕中華奧會今天下午在官網公布使用禁藥選手名單11人，雖然剛PO上網就馬上撤掉，但仍被手腳快的網友下載，包括知名舉重選手許淑淨、林子琦等都榜上有名，為國內體壇投下震撼彈。沒想到，前奧運跆拳道國手、現任桃園市政府體育局長莊佳佳，另傳出因為沒有依規定向世界反禁藥組織（WADA）回報行蹤而被禁賽，對此，莊佳佳坦言，確有此事，目前仍在申訴中。

世界反禁藥組織3月6日來函，要求中華奧會需在4月5日前，全部上網公告使用禁藥的選手姓名與禁賽期限，據當下訊息顯示，被禁賽選手舉重除了許淑淨、林子琦外，另有健美陳品升、楊富傑、葉慕涵、陳孔，健力陳士豪、張有錫、江凱傑、黃龍興及田徑吳宙威等11名選手。

另方面，莊佳佳則傳出因為沒有向世界反禁藥組織按時回報行蹤被禁賽，對此，莊佳佳解釋，2017年她因為沒有被通知到需要登錄行蹤，導致被禁賽，目前還在申訴當中，也再三強調，她被禁賽與服用禁藥無關。

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