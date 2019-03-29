自爆慘痛教訓！黨產會：有人跟你講MOU「聽聽就好」

2019-03-29 08:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會也簽過MOU，卻遭婦聯會反悔！黨產會在官方臉書以過來人經驗提醒，即便簽了MOU（Memorandum of Understanding，合作備忘錄）也不保證能兌現，婦聯會現在還宣稱要發動「聖戰」抗爭到底，所以有人跟你講MOU，「聽聽就好！」

黨產會表示，2017年12月29日，婦聯會主委雷倩與黨產會主委林峯正前往內政部簽署「行政契約協商備忘錄（MOU）」，約定之後簽訂正式「契約」處理勞軍捐事宜，婦聯會承諾將9成資產移轉回國庫。

據三方所簽定MOU，婦聯會同意捐贈343億元給國庫，作為長照、社福、性侵防治之用；婦聯社福基金會、婦聯聽障文教基金會、台北市華夏婦女文教基金會、華興育幼院，應盡速完成董事會改選，各董事會3分之1成員，由目的事業主管機關指派機關人員擔任。

「很遺憾！」黨產會提及，去年1月31日正式簽約前夕，婦聯會反悔不簽，由於MOU不具有強制效力，所以之前協商都不算數。「這個故事告訴我們，有人跟你講MOU，聽聽就好。」

行政契約破局後，黨產會去年2月1日認定婦聯會為國民黨的附隨組織，經一年多調查，今年3月19日正式認定婦聯會387億元財產為不當黨產，須收歸國有。婦聯會近日也發聲明表示，將發動聖戰捍衛民主法治權益，與黨產會「抗爭到底」。

黨產會人士坦言，自從跟婦聯會的MOU破局後，就不相信MOU了，即便簽了MOU，也不保證兌現，不必對此抱太大期待，若簽MOU真的超棒，為何當時社會輿論沒人稱讚黨產會。

此外，針對高雄市長韓國瑜訪問中國簽下MOU，讓國家主權落入中共統戰框架，前總統陳水扁昨日則在最新一期「新勇哥物語」砲轟韓國瑜25分鐘。

扁認為，韓出訪拿到訂單根本是「用經濟包裝政治」，「賣某做大舅」還幫忙數鈔票，這種「出賣台灣換來的訂單小錢，還能要嗎？」

扁提及，當年他也曾被要求接受一中原則，但他不想「賣台求榮」，如今韓國瑜不僅和國台辦主任劉結一見面，也進了香港的中聯辦，「不要再騙了！不要騙了善良的高雄人，當上市長不夠，還要再騙憨厚的台灣人選總統。」

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