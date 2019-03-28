韓國瑜訪中聯辦 顏擇雅：終結港人「另一種中國」的想像

2019-03-28 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜訪中密訪港、澳「中聯辦」中共高幹，更與國台辦主任劉結一唱和「九二共識」，遭國內人士質疑賣台。對此，作家顏擇雅認為，韓國瑜在香港進中聯辦，其實終結的是香港人對「另一種中國」的想像

「韓國瑜在香港進中聯辦，主要政治衝擊應該是香港，而不是台灣。」顏擇雅在臉書表示，台灣當然有相當多人對韓國瑜進中聯辦不以為然，但有的是原本就討厭韓國瑜，要不然就是不相信進中聯辦等於接受一國兩制。

顏擇雅解釋，因為台灣泛藍與中間選民多年來都是正面看待「政治人物會晤中共官員」這種事，總以為見面三分情，有接觸就代表台海危機降低；不管藍綠白，從來沒有政治人物因為見過哪位中共官員而掉人氣的。

她指出，香港不一樣，因為香港一直有一群國民黨支持者，九七（香港回歸中國）前年年慶祝雙十，九七後都支持泛民，再來，國民黨一直給香港人「另一種中國」的想像：親西方、反共、既有中國情懷又擁抱民主化。顏擇雅說，就是這種想像香港民主派才看不起台獨。「2000年陳水扁當選總統，香港立法會通過『反台獨』議案，所有民主派都投贊成票，零票反對，只有吳靄儀一人棄權。」

顏擇雅認為，韓國瑜進中聯辦終結的正是「另一種中國」的想像，香港人終於發現，國民黨已經不反共了，也不care『西環治港』（中聯辦位在西環）帶給香港的羞辱。這世界已經沒『另一種中國』」。她直言，今天的中華民國是靠台灣人的本土意識在撐，而香港要爭取民主自由，也勢必要走類似的路。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/