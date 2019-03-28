朱立倫提政見要嚴格執行死刑 網友不留情吐槽

2019-03-28 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕日前宣布參加國民黨2020年總統大選初選的朱立倫，稍早透過臉書直播表達自己的政策；他指出，未來自己當選總統後，所有走過三審定讞、也走過救濟程序的死刑犯，將會要求法務部長必須盡快簽署死刑令，也批評蔡英文總統「不廢死刑，也不執行死刑」的行為傷害法律的尊嚴與威信。

朱立倫在直播中指出，嫌犯犯了什麼罪，該判多重的刑罰，這是司法的權責，總統不得干涉司法；不過總統可以要求行政部門，對已經三審定讞且走過所有救濟程序的死刑犯，必須盡快簽署死刑執行令，才能落實依法行政，並在民眾心中建立司法的信任，從而維持司法的尊嚴。

他還稱蔡總統「既不廢死刑又不執行死刑」的行為，讓死刑在台灣「名存實亡」，批評蔡總統不負責任的行為傷害了司法的威信與尊嚴，強調若當選，將限縮法務部長的行政裁量權，不得無限期拖延死刑。

雖然朱立倫在直播高呼「嚴格執行死刑」，但有不少網友在留言區吐槽「先騙選票後再講人權？」、「請問叛國賊會被判死刑嗎！」、「重點是選不上阿」、「給我韓國瑜，其餘免談」。

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