酒駕最重判死修法無共識 立院保留提案送黨團協商

2019-03-28 19:14

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今初審通過「酒駕刑責」修正草案，由於朝野立委提案多達29案，且對於行政院版本中，須符合「故意或未必故意」殺人的前提，才可判死刑有疑義，經在場立委與法務部官員溝通、協調後，仍無法達成共識，最後召委、民進黨立委段宜康裁示，全案保留送黨團協商。

立院司委會今併案審查「刑法第185條之3條文修正草案」，邀請法務部政務次長蔡碧仲報告並備質詢；草案中的修法重點，包括加重酒駕刑度、酒駕致死最重可處死刑、提高罰金額度、刪除條文中「致不能安全駕駛」要件等。

席間，行政院院會也通過酒駕刑責最終版本，條文明定，酒駕致人於死或重傷，若有刑法第13條「故意或未必故意」之事實，可援引同法殺人罪或傷害罪，最重可判死刑；民進黨立委尤美女則以此內容提出修正動議，直接併案討論。

國民黨立委吳志揚表示，政院版基本刑責沒有動，與大部分委員提案不同，恐不符社會期待；他認為，酒駕致死形同殺人，不容許在涵攝的過程中，有錯誤解釋的狀況，應在原條文中直接寫明刑責就好；此外，法官原本就可直接用殺人罪去判，理論上不必有刑法第13條這項前提也可以。

民進黨立委周春米也說，很多學者專家提出，是否有必要增訂刑法第13條這項前提，質疑過往是否有這樣的體例。

對此，蔡碧仲先解釋「故意或未必故意」之事實，指北檢日前依殺人罪起訴一名酒駕者，其酒測值高達1.29毫克，不論紅綠燈都未減速，與「恐攻」無異，此即符合該法條要件；蔡強調，新增此條文有一個重要的意義，就是讓老百姓知道，酗酒肇事有可能會變成殺人犯行，有所警惕。

民進黨立委段宜康則語重心長表示，社會氛圍希望嚴懲酒駕，包括鞭刑、死刑、關久一點等，他可以理解，讓大家爽快、出一口氣是個選擇，但會否因此造成法律失衡，或是因酒駕肇事將面臨嚴厲刑責，導致肇逃比例升高；對於故意、惡質的情況，希望有極端的手段，但都往極端推，恐怕不是立法的目的。

由於朝野立委與在場官員溝通、討論後仍無共識，最後召委段宜康裁示，全案併同3項修正動議送黨團協商；至於民進黨立委鄭運鵬的提案，因涉及交通事故罪專章，架構太大，先予排除。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/