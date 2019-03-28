雲林縣府行動主管會報走出辦公室 參觀毛巾工廠、金光布袋戲

2019-03-28 19:32

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣府行動主管會報今天走出縣府，實地參訪虎尾興隆毛巾工廠、金光布袋戲多媒體片廠，了解業者的心聲，看到明年將滿50歲的史豔文、藏鏡人時，吸引各處室一級主管忙著拍照，期待電影上映。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞今天帶領縣府團隊參觀毛巾工廠、金光布袋戲，和縣內毛巾業者進行面對面意見交流，希望為毛巾產業找到翻轉機會開創新契機。

縣府行動主管會報今天首度移師虎尾，虎尾鎮長丁學忠、雲林縣議員王鈺齊、雲林縣毛巾產業科技發展協會理事長李應興、興隆毛巾觀光工廠總經理林國隆等毛巾業者都與會，表達業者遭遇品牌通路、展售等轉型所面臨的問題。

張麗善表示，希望透過與毛巾業者面對面溝通，了解業界困境，協助解決問題，並藉由地方創生、公私部門協力合作，促進地方產業發展，未來也會走遍20鄉鎮市傾聽在地心聲。

縣府行動主管會報隨後也參訪金光多媒體公司，聽取負責人黃立綱簡報導覽，實地了解電視布袋戲拍攝過程，當大伙兒看到史豔文、藏鏡人等小時候就耳熟能詳的戲偶明星更是為之瘋狂，參觀現場造型師趙寅順等人的創意及設計時都嘖嘖稱奇。

黃立綱強調，父親黃俊雄半世紀前颳起史豔文旋風，明年史豔文就滿50歲，他們與名導演李安的弟弟李崗聯手合作，準備拍攝「儒俠」史豔文電影，現場還播放預告片，請大家耐心等候，也讓人充滿期待。

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