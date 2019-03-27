罰不怕？中天5分鐘內仍上20條「韓流」新聞跑馬燈！

2019-03-27 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕有網友今天傍晚節錄了中天新聞台跑馬燈5分鐘的所有新聞，赫然發現，中天新聞台在遭國家通訊傳播委員會（NCC）裁罰後，仍舊在5分鐘內上了20則韓國瑜新聞跑馬燈。網友見此譏稱，「韓國瑜貼身實況台」、「罰錢沒什麼，撤照才有用」。

國家通訊傳播委員會（NCC），今天針對中天未確實查證等不當內容開罰百萬元外，也要求一個月內落實獨立審查，檢討新聞採訪自律規範，否則將命令撤換新聞部主管。NCC調查中，中天新聞台選後報導韓國瑜新聞比例及內容偏頗失衡，認為中天新聞台違反衛廣法43條規定，損害觀眾權益、營運不當，所以NCC委員會依法裁處。

但網友在今天晚間新聞熱門時段，統計了晚間7點03分至7點08分中天新聞台共輪播了哪些新聞跑馬燈，沒想到竟然發現，在短短5分鐘內打上了20條韓國瑜相關新聞的跑馬燈。新聞類型從央視點評、大讚市長貼心、到選舉礦泉水、韓國瑜Q版T恤等，跑馬燈上多是與韓國瑜相關的內容。

對此，臉書粉絲團《不禮貌鄉民團》痛批，「所以中天被罰一點也不冤枉，你們這個也配叫做新聞台？」，並且標記「24小時韓國瑜實境秀嗎」，網友見此也表示，「韓天電視名不虛傳」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/