媒體民調 20至29歲對韓國瑜施政滿意度僅25.5％

2019-03-27 21:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕根據媒體今天下午發布的一份民調，25至29歲高雄市民對韓國瑜的施政滿意度僅25.5％，不滿意度則高達45.9％。

由《新新聞》與《風傳媒》委託台灣指標民調公司，針對六都市長就任3個月施政滿意度調查，調查時間為3月18日至23日，地區涵蓋台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市與高雄市，每個縣市分別抽樣700人。當信賴水準為95％時，抽樣誤差最大值為±3.7％。

《新新聞》網站今天下午公布部分民調結果，指有45.5％台北市民不滿意柯文哲市政、32.4％高雄市民不滿意韓國瑜市政，且分別有47.5％及35.5％的市民，認為台北市、高雄市市政建設沒有進步。市民對其施政不滿意的比例，台北市、高雄市分居六都倒數第一、第二。

至於柯文哲與韓國瑜的滿意度是多少？文章內未寫到，確實數字要等《新新聞》紙本今天上架後才知道。但據記者側面了解，此次調查韓國瑜的市政滿意度，約在43、44%左右。

最令人訝異的是，這項民調調示，20至29歲高雄市民對韓國瑜施政滿意度僅25.5％，在六都當中最低；不滿意度卻最高，達45.9％，同時有47.1％認為高雄市建設沒進步。

至於滿意韓國瑜施政的年齡層，以50至59歲最高，達54.1％，其他40至69歲對市政滿意、認為市政有進步者也有4到5成。

針對年輕族群對韓國瑜的施政滿意度偏低，《新新聞》分析說，除了農產品，高雄其他產業發展政策尚未出爐，僅是延續前朝政績，選前喊得震天價響的愛情產業鏈、北漂族返鄉，與上任後爭取的重大投資案都還在評估規畫中，未能反映在就業率及薪資所得現況上。

《新新聞》指出，從25歲以下年輕時代，經常使用網路社群討論平台Dcard（低卡）可發現，「反韓」與「韓黑」是主流聲音。不少人就透露，選前投給韓國瑜，選後3個月就改觀，其中以政策跳票、發言失當及兩岸關係最為人詬病。

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