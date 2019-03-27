私立國中擠破頭 全教總要求終止違法入學考

2019-03-27 15:06

〔記者陳昀／台北報導〕近年私立國中蔚為風潮，不少家長為了確保孩子高中升學，讓孩子從小學開始補習，就為了擠破頭的私立國中升學考，全國教育產業總工會今天在立法院召開記者會質疑，國中是9年義務教育，教育部應介入、終止違法入學考；列席教育部官員回應，已提出私校法部分條文修正草案，若接受政府學費補助就不能排除法令限制，已送進立院。

全國教育產業總工會理事長黃耀南指出，90至98學年度私立國中學生比例約佔總數9%，但99年度起開始大幅上揚，至106學年度已達13.28％，足見家長對教育部歷年的教育改革毫無信心，教育部卻漠視問題，繼續推動混亂的108課綱，雖然就讀私立國中是家長、學生的教育選擇權，但辦理入學測驗、收取報名費就是違法招生，教育部必須介入。

黃耀南表示，私立中學對外打著「國、高中一貫」、「強調課業要求」、以及「生活常規的建立」等口號，讓家長趨之若鶩，各私校也用「報名人數太多」為由開辦各種考試，57年就停辦的升國中考試再度復辟，不少小學生為了因應升學考試，4、5年級就得補習。

與會的國民黨立委陳學聖指出，教育部或地方主管機關可以做的就是不讓私校增班，並徹底檢討12年國教，此外，公私立學校學習模式雖不同，但都應該受法律管制，希望教育部設法解決。

列席的教育部國教署組長武曉霞回應，私校法明定若私立中小學校不是政府補助設立、未接受政府獎補助，經備查後，辦理入學方式、名額分配可不受私校法等相關法令限制，目前有32校申請免除法令限制。

武曉霞指出，教育部也提出私校法修法版本，已送進立院，若私立中學有接受政府學費補助，就不能排除法令限制。

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