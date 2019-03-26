要習近平正名六四 87歲退休軍醫痛批：不把命當問題

2019-03-26 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕六四天安門事件將在今年滿30周年，共軍退休軍醫蔣彥永曾在1989年搶救天安門事件傷者，且持續為六四「正名」而奔走，近期寫信給中國國家主席習近平與全國人大，要求他們講真話，「正確評價六四事件」，更痛批當局最大的錯誤，「就是不把人的生命看成是問題」。

高齡87歲的蔣彥永擁有少將軍銜，2004年曾在六四事件15周年時，在中國兩會（人大、政協）期間呼籲中共中央政治局，將六四正名為「愛國運動」，結果反而一度遭到當局軟禁，不過他無懼當局壓力，仍在六四滿30周年之際，堅持對中共提出正名要求。

蔣彥永日前接受香港有線電視專訪時，透露自己曾在今年全國兩會期間去信習近平與全國人大，希望他們糾正六四錯誤。根據25日晚間臉書粉專「有線中國組」發布的影片，蔣彥永表示，這次兩會提到了環境、健康等關心人民生活的議題，但最重要的還是「人的生命」，會議「應該老老實實的解決六四問題」。

蔣彥永表示，當局對六四最大的錯誤，「就是不把人的生命看成是問題」，他認為，這個問題應該是每個公民、幹部、領導心中都清清楚楚的，因為最高領導至今沒有明確表態，因此兩會領導至今仍對此問題閉口不言。

蔣彥永沉痛表示，「我是醫生，病人就算是被打死一個，我就覺得太可惜了，能這麼打死一批嗎？」他也表示，自己就讀的燕京大學「教我們要講真話，我發的信就是這麼寫的」！

根據中央社報導，除了主張為六四正名之外，蔣彥永最為人所知的，還包括在2003年向外界公開中國「嚴重急性呼吸道症候群（SARS）」疫情；當時他曾表示，經過多次政治運動，深深體會到，「要講真話、心裡話，雖是難上加難，但我一定堅持要講真話。講假話，講空話最容易，但我要做到絕不講假話」。

蔣彥永受訪影音，請見臉書粉專「有線中國組」。

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