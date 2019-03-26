台水新董事長魏明谷今上任 郭俊銘交棒願當志工

2019-03-26 20:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣自來水公司前董事長郭俊銘年前遭爆料翹班偷情火速請辭，職缺懸缺3個月，最後由前彰化前縣長魏明谷接任，今天舉行交接典禮，郭俊銘致辭細數任期２年多終結台水10年虧損、去年旱期零停水及新南向等成果，強調台水是最愛的工作「所賺的每一份薪水、每一塊錢都心安理得！」願意繼續當台水的志工，未來也會到各國自助旅行。

魏明谷今天在彰化縣鄉鎮長、民代及地方人士的陪同下，風光上任，進行交接典禮，由經濟部政務次長曾文生監交，郭俊銘雖已請辭，仍由他將印信交接給新任董事長魏明谷。

魏明谷表示，台水兼顧經濟發展和民生用水的使命，未來配合國家政策，努力開發水源，並提高自來水普及率及品質，與降低漏水率，至於水價也會維持今年1月董事會決定維持原價，不會調漲。

他感謝郭俊銘對台水的貢獻，對郭爆出醜聞請辭後接任，魏明谷表示不會影響工作「這是兩碼事」而從縣長轉任台水董事長，都是新的學習，從事公職都是為民服務。

郭俊銘致辭時表示，第一任董事長林洋港任期比自己少幾天，還自我調侃在歷任17屆董事長中「自己竟然排名第5長！」並細數工作成果，將就任前近20億虧損彌平，今年正式進入漏水率為15%，在先進國為中等，但水價卻是全世第3低，低水價維持這麼低的漏水率很不簡單！

以及他任內遇上多次颱風原水濁度飆破紀錄，卻可以創下全國零停水的紀錄，20１6年花蓮大地震，只花9天就修復所有漏水的破管，也是創世界紀錄，而日本可能要20多天。

今天是郭俊銘是被爆料誹聞後首次談話及公開露面，致時近20分鐘細數工作成果，數據也倒背如流，顯現對工作的熱愛，強調最愛台水工作，董座職位也是向總統蔡英文爭取而來，也全力以赴，最後他在眾多員工獻花與不捨中道別。

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