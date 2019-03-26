傳拍扁麵包師回高雄應徵工作 月薪只求3萬5

2019-03-26 09:10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕去年到中國發展，求國台辦援助的拍扁麵包師傅黃士福，竟在「大高雄就業求職網」發文找工作，月薪只要求3萬5千元至3萬8千元。

去年4、5月，黃士福在友人牽線下，聲稱到對岸進行麵包技術指導，但遭網友發現，黃士福以「台灣正義麵包師傅」在微博發文，稱自己只剩330元人民幣，希望當地領導、國台辦給予援助，他後來又發文說「我希望國台辧貸款給我，借款並沒有不還錢」。

當時連中國網友也看不下去，建議黃士福說：「為什麼不先去烘焙企業打工呢？第一桶金就想靠貸款不太現實」、「既然沒錢，踏踏實實找個工作吧，先賺點錢再說。」

據了解，黃士福的中國淘金夢碎，已回到台灣，由於原先開設的麵包店已經收掉，他有一陣子回到前東家工作，但最近又開始求職。

臉書粉專《只是堵藍》貼出黃士福在「大高雄就業求職網」發文找工作，黃士福強調他是20年資歷的蛋糕麵包師傅，希望能有安定、穩定工作，薪3萬5千元至3萬8千元。

《只是堵藍》酸說：「黃士福目前在高雄應徵工作，韓導、韓粉快出來幫忙呀，給個網軍薪資又可以看到他每天罵阿扁，超讚的！」

其他網友也回說：「可以找吳92（指吳寶春）麵包店」、「20年資歷，開月薪35000？說好的高雄發大財勒？」

有網友質疑是否真的是黃士福發文？記者查看發文者的照片，是黃士福與韓國瑜的合照，比對黃士福在微博上的照片，證實是同一張。

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