拍扁麵包師現身挺選總統 周錫瑋：大家思考幫他解決失業

2019-03-23 13:31

〔記者蔡清華／高雄報導〕去年從中國落魄返台，爭議不斷的拍扁麵包師黃士福，今天上午現身國民黨總統初選的造勢場，為周錫瑋站台，他說，已被民進黨逼到走頭無路，現在還沒有工作，這一切都從拍阿扁開始，現在他要力推「把阿扁關回去」公投案，支持周錫瑋選總統。

周錫瑋今天上午到高雄鳳山眷村召開總統參選座談會，同時發動「把阿扁關回去」公投提案連署，吸引大批深藍支持者出席力挺。

頭戴白高桶帽的黃士福被拉上台前說，他從拍扁案之後，麵包店開不下去，前半年去一家麵包廠工作，人家知道他的身分後，也將他開除，現在剛買了房子，但如今去哪裡，「大家都要迫害我，誰可以給我一個養家活口的機會。」

他說，很謝謝周錫瑋要出來參選總統，提出「把阿扁關回去」公投議題，他一定要站出來力挺，阿扁根本沒有生病，如果的貪污的人不關回去，不受法律制裁，是不是在監獄裡的犯人都要放出來，這有天理嗎？

周錫瑋被問到是否會幫黃士福找工作？周說，黃士福已跟他講了，大家會一起來思考如何解決待業中的問題。

黃士福因拍扁之後，一度聲名大噪，儼然成了藍營的英雄人物，但成名之後，開店陸續傳出與資助他的乾姊鬧翻對薄公堂，接著轉而到中國發展仍不順利，怨中國對台31項未落實，連中國網友也對他開罵，去年中落魄返台，至今還沒找到工作。

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